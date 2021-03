Tutti in ansia per il parto di Chiara Ferragni: ironia social in attesa di Baby V

Quando partorisce Chiara Ferragni? Chiara Ferragni è già andata in ospedale per partorire? Queste sono solo alcune delle domande che gli oltre 20 milioni di follower di Chiara e gli oltre 10 milioni di Fedez continuano a farsi nelle ultime ore. Chiara al momento è ancora a casa e Baby V non ha nessuna intenzione di venire al mondo tanto che pare si stia anche pensando di indurre il parto perchè Chiara ormai , è davvero stremata! L’influencer coinvolge tutti i suoi follower nel conto alla rovescia ma non basta! Ieri è nata su Twitter una pagina dedicata agli “aggiornamenti in tempo reale sull’orario di gravidanza di Chiara”. L’ironia non manca mai e anche Fedez e Chiara si sono molto divertiti nel leggere questi tweet sui social anche perchè sono da soli, chiusi in casa, comunque chiunque viva in zona rossa, in attesa di questo parto! Baby V si fa attendere e come darle torto: il mondo che la attende non è poi rassicurante come il pancione di mamma Chiara!

Tutti in ansia per la nascita di Baby V: quando partorisce Chiara Ferragni?

E ovviamente, oltre all’attesa per la nascita di Baby V, c’è anche la grande curiosità per il nome che Fedez e Chiara hanno scelto. Al momento, come ben saprete, hanno rivelato solo le iniziali. La piccola si chiamerà con un nome che inizia per V. Per molti si tratta di Vittoria ma c’è anche chi ipotizza un nome un po’ più esotico.

E intanto restiamo in attesa di questo parto! Stamattina Chiara si è mostrata in macchina ma non ci sembra che stia andando a partorire per cui al momento, non è ancora arrivato il momento di Baby V!

Se non volete perdervi nessun passaggio e nessuna news in tempo reale, attivate le notifiche per questi aggiornamenti in tempo reale. Oggi 22 marzo 2021 Chiara è ancora un dolce attesa!

Ore 9:34 Chiara è ancora in dolce attesa — Aggiornamento Orario Gravidanza Chiara Ferragni (@OrarioChiara) March 22, 2021

Non è ancora arrivato il momento di Baby V! La piccola di casa Ferragnez continua a farsi attendere.