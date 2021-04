Drusilla Gucci, simpatia speciale per Damiano dei Maneskin: esplode il gossip

In queste ultime ore sta facendo il giro del web una notizia di cronaca rosa che riguarda Drusilla Gucci, attuale concorrente de L’isola dei Famosi, e Damiano David, il frontman dei Maneskin. A lanciare lo scoop è stata Novella 2000. Tra i due ragazzi, si legge, c’è o c’è stata una sorta di simpatia. Una notizia che ha molto sorpreso i fan di Drusilla e Damiano. Non si capisce al momento se i due abbiamo quindi avuto un flirt in passato o se si stavano realmente frequentando prima che la Gucci partisse per le isole paradisiache dell’Honduras. Quel che pare certo è che i due si conoscono. Le dinamiche non sono molto chiare anche perchè chi ha seguito l’Isola dei famosi 2021 nelle ultime puntate ha anche sentito che Drusilla non vede l’ora di tornare a Los Angeles…

Drusilla Gucci e il gossip sul flirt con Damiano dei Maneskin: cosa sappiamo sulla simpatia della naufraga con David

Al momento i dettagli su questa storia sono davvero pochi ma ovviamente non si esclude nulla. Ricordiamo infatti che durante una puntata de L’isola dei famosi era stata proprio la mamma di Drusilla a rivelare ad Ilary Blasi che la figlia ha molto successo con gli uomini. Che Damiano David sia uno dei successi della Gucci? E’ quello che tutti vogliono sapere e a spiegare la verità potrebbe essere la stessa naufraga de L’isola dei famosi. Giovedì non ci sarà la diretta per dare spazio a Supervivientes, la versione spagnola del reality. Lunedì però contiamo su una domanda secca di Ilary Blasi a Drusilla proprio su questo gossip con il leader della band vincitrice di Sanremo 2021.

Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin: lui riservatissima ma c’è da tempo un gossip con Victoria

Purtroppo per i fan della cronaca rosa, c’è da dire che Damiano dei Maneskin è un ragazzo decisamente riservato che non parla praticamente mai della sua sfera privata. L’ultima relazione di cui siamo a conoscenza è terminata nel 2017 ma da tempo su di lui c’è il gossip secondo cui sarebbe impegnato con Victoria De Angelis, la bassista della band. I due hanno smentito e dunque questo aprirebbe ancora di più l’indiscrezione sul possibile flirt tra il cantante e Drusilla Gucci.