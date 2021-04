Paola Turani spiega perché non restava incinta, racconta dell’infertilità (Video)

Un piccolo grande miracolo, così chiama Paola Turani l’avere scoperto di essere incinta consapevole che lei e il marito avevano un problema di infertilità (video). La bellissima modella racconta ancora una volta tutto sui social, lo fa per dare forza e speranza alle altre donne, alle altre coppie, per raccontare la sua esperienza e anche la sua gioia immensa. Otto lunghi anni in cui Paola Turani e il suo Ricky hanno provato ad avere un figlio. Era il 2013, si sentivano pronti ma senza fretta, con serenità. Il tempo però passava e i mesi diventavano anni. Gli impegni di lavoro concentravano l’attenzione di Paola su altro mentre continuavano a provare. C’erano mesi in cui soffriva e mesi in cui non ci pensava, fino all’estate scorsa. E’ stato quello il momento in cui hanno saputo di avere un problema di infertilità.

PAOLA TURANI CONFIDA PERCHE’ NON RIUSCIVA AD AVERE FIGLI

“L’estate scorsa abbiamo deciso di affidarci ad una clinica per tutti gli esami del caso, erano già passati molti anni. E col senno di poi mi sento di consigliarvi di prevenire, di fare subito gli esami e non aspettare – la Turani prosegue – Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema (non entrerò nei dettagli, scusate): concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile” era quasi impossibile concepire in modo naturale ed è stato difficile accettarlo: “Quante lacrime ho versato. Sono iniziati così mesi di ulteriori visite, esami in ospedale in attesa di iniziare un percorso di PMA (procreazione medico assistita) e procedere con la fecondazione. Avevamo preparato tutto”.

Nel frigo di casa di Paola e Ricky erano già pronte le punture per la cura ormonale: “Poi, però, è successo qualcosa che ha dell’incredibile. Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta, naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi, eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole!”.

Dopo 8 anni il piccolo grande miracolo: “Amiche che mi state leggendo, so che mi capite, siamo in tante, siamo forti, ma soprattutto non siamo sbagliate. Dobbiamo solo lottare un po’ di più per il nostro arcobaleno, questo è il mio messaggio di speranza. Non arrendetevi, siete forti!”.