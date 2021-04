Giulia Salemi pace fatta con la famiglia Pretelli? Tutta la verità a Domenica Live

Tra gli ospiti della puntata di Domenica Live in onda oggi 11 aprile 2021, anche Giulia Salemi che, oltre a parlare dei suoi prossimi impegni lavorativi ( la vedremo su un programma tutto suo per Mediaset Play) ha raccontato come procede la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. C’era chi pensava che una volta finito il reality di Canale 5, per i due non ci sarebbe stato futuro e invece, un mese e mezzo dopo la finale del Grande Fratello VIP 5, Giulia e Pierpaolo sono felicissimi e innamorati più che mai. Qualche giorno fa in radio, l’ex velino aveva raccontato che Giulia aveva conosciuto il piccolo Leo e che tra di loro c’era stata da subito una grande intesa. Oggi la Salemi ha rivelato come sono andate le cose, ringraziando anche Ariadna Romero, la ex di Pierpaolo, che è la sua più grande alleata e che le ha permesso di avere subito un bel rapporto con il bambino, anche se per motivi logistici non si vedono molto. Giulia infatti continua a vivere a Milano mentre Pierpaolo si muove tra la capitale e la casa di Giulia. E’ infatti ancora presto per una vera e propria convivenza, anche se passano moltissimo tempo insieme.

Ma come vanno le cose invece con il resto della famiglia? Giulia rivela che cosa è successo tra lei e la famiglia di Pierpaolo anche perchè pare che finalmente ci sia stato il grande incontro con i genitori del Pretelli.

Giulia Salemi a Domenica Live: l’incontro con mamma Margherita

La bella influencer ha spiegato che c’è stato un incontro live con la mamma di Pierpaolo e che adesso sono tutti molto più tranquilli e questo permette anche a Pier di viversi meglio la sua storia. “Basta un semplice incontro e tutto si normalizza” ha spiegato la Salemi nello studio di Domenica Live sottolineando che spesso ci si lascia influenzare da quello che si vede in tv o si legge sui social.

Parlando del primo incontro con Leo, ha raccontato che è stato tutto vero e molto bello. Un bambino pieno di energia e con un sorriso travolgente.