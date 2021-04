Belen atterra alle Maldive con Antonino, polemiche per il viaggio da sogno (Foto)

Belen è in vacanza in un luogo da sogno con Antonino Spinalbese, forse alle Maldive (foto). Sono arrivati da poco dopo un viaggio che la showgirl aveva anticipato lungo, il tempo di qualche scatto e tanto riposo. E’ bastato però pochissimo a fare scattare le polemiche sul perché Belen Rodriguez possa permettersi di andare alle Maldive o chissà dove in vacanza mentre ci sono nipoti che non possono andare dai nonni che abitano nel comune vicino. Le critiche sono ormai sempre le stesse ma la voglia di fare polemica resta. Belen sarà andata per lavoro, per uno shooting oppure si può andare in vacanza liberamente in vari Paesi? La confusione continua a regnare ma questo non fa che alimentare commenti pesanti sui social.

BELEN E ANTONINO ALLE MALDIVE

C’è anche chi augura a Belen e Antonino una meravigliosa vacanza, sono i meno invidiosi o quelli che comprendono che la coppia non ha nessuna colpa? Magari avrebbero potuto evitare le foto nel rispetto di tanti follower bloccati da un anno a casa. Ognuno dice la sua ma intanto la Rodriguez e Spinalbese si godono una vera luna di miele. Nei giorni scorsi la showgirl era impegnata nella scelta di vestiti e scarpe, aveva già lasciato intendere che sarebbe partita verso il sole.

“Non metto mi piace a questa foto solo perché la reputo uno schiaffo in faccia a noi comuni mortali che dobbiamo combattere contro il COVID. A chiunque farebbe bene un viaggio in questo periodo perché sotto pressione o sotto stress …- scrive una follower – Ma io non me la prendo nemmeno con i vip che lo fanno perché visto che l’escamotage c’è fanno bene ad approfittare… io me la prendo con i politici che fanno leggi così incoerenti e contraddittorie …. visto che io non posso uscire nemmeno dal comune di residenza altrimenti rischio una multa di 750 euro tuBelen che puoi fai un bagno anche per me è goditi la tua vacanza”.