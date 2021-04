Luca Argentero festeggia il compleanno più bello con le sorprese di Cristina e Nina (Foto)

Un compleanno speciale oggi per Luca Argentero che per la prima volta lo festeggia da papà, con sua figlia Nina (foto). Un risveglio meraviglioso questa mattina per l’attore che ha ricevuto delle dolcissime sorprese dalle donne della sua vita. Una vera dolcezza la maglietta indossata da Nina per fare gli auguri al suo papà e immaginiamo che Luca Argentero avrà pianto leggendo: “Tanti auguri di buon compleanno Papà! Ti voglio bene”. Poi la colazione a letto per tutti e tre. Due fette di torta semplice fatta in casa, il classico ciambellone da colazione per Luca e Cristina con le candeline per esprimere un desiderio. Latte, caffè e biberon, c’è tutto per tutti nel vassoio preparato dalla bellissima compagna di Argentero.

LUCA ARGENTERO COMPIE 43 ANNI, E’ IL PRIMO COMPLEANNO DA PAPA’

“Il miglior risveglio degli ultimi 43 anni” scrive Luca. Cristina sceglie uno scatto in bianco e nero e scrive: “Auguri amore mio infinito”. Tantissimi gli auguri per il protagonista di Doc – Nelle tue mani, tanti i colleghi che lo riempiono di cuori ma sono soprattutto i numerosissimi fan ad auguragli buon compleanno.

Chissà come procedono i preparativi per il matrimonio e chissà qual è la data scelta da Luca e Cristina per le nozze. E’ lei che si sta occupando di tutto ma non intende rivelare molto, sa di avere già detto troppo anticipando che presto ci sarà il loro matrimonio. Evidentemente scopriremo tutto solo dopo il sì, non hanno alcuna intenzione di essere disturbati o di vivere con ansia il loro giorno più bello dopo la nascita di Nina Speranza.

L’entusiasmo del festeggiato oggi è alle stelle, continua a farsi gli auguri da solo, pazzo do gioia per tutto ciò che ha saputo costruire, per le cose belle che gli ha dato la vita.