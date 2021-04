Melissa Satta e Boateng festeggiano insieme il compleanno del figlio dopo la separazione (Foto)

La separazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng questa volta è definitiva ma questa volta per amore del loro piccolo Maddox sono più uniti che mai. Le foto sui rispettivi profili social, l’ex coppia ha festeggiato il compleanno del figlio, il settimo. “I 7 anni più belli della mia vita” è il commento della Satta che è più bella che mai. Si sono lasciati da tempo ma Melissa e Kevin hanno saputo fare in modo di restare uniti. Hanno tentato tutto il possibile per tenere unita la famiglia, hanno riprovato dopo la prima separazione. C’era il desiderio di un secondo figlio ma poi non è andata come desideravano e si sono lasciati per sempre.

MELISSA SATTA E BOATENG MOSTRANO LA FESTA DI COMPLEANNO DI MADDOX

C’erano entrambi ma non c’è una foto di tutta la famiglia al completo; non c’è sui social ma ci sarà di certo sui loro cellulari, nei ricordi da conservare. Il centrocampista gioca per il Monza e così è riuscito a essere presente per la piccola festa del suo bambino.

L’ex velina mora di Striscia la notizia ne è uscita più forte che mai. Un divorzio è un fallimento perché la promessa del per sempre è venuta meno ma c’è una cosa che è la più importante di tutti: vedere Maddox felice. Arriverà un altro amore, magari realizzerà anche il desiderio di avere un altro figlio ma è il legame con il calciatore che non si spezzerà mai per amore del bambino, per tutto quello che c’è stato tra loro due.

Bellissime le immagini di mamma e figlio tra coccole e cucina nelle storie Instagram della Satta che intanto ha ripreso a lavorare. Per lei è stato un anno difficile tra pandemia e separazione ma oggi appare più forte.