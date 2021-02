Melissa Satta a Verissimo: “Vi prego lasciatemi in pace” (Foto)

Melissa Satta a Verissimo, bellissima, serena, felice di potere guardare al futuro, racconta che la separazione da Boateng risale a mesi prima del loro post di dicembre (foto). Legge il post che entrambi hanno condiviso sui social. Un post scritto insieme: “Ormai eravamo separati da mesi, è andata così è stata la storia più importante della mia vita e basta. Ora sto bene e ho voglia di prendere la mia vita in mano come mamma e come donna, devo essere me stessa”. Melissa Satta non vuole più cambiare per gli altri, vuole un altro figlio: “Ho 35 anni, mio figlio 7 ad aprile, sono tradizionale, credo molto nel matrimonio e questa cosa è stata un dolore enorme che devo ancora superare, che ho dentro e sicuramente anche lui”. La showgirl confida il coraggio di averlo fatto e così oggi sono entrambi sereni, soprattutto per il figlio. Ribadisce che la separazione è avvenuta mesi fa e non a dicembre.

MELISSA SATTA: “UNA FINE ANNO TOSTA”

Capisco il lavoro del gossip ma non capisco perché devono infangare le persone. “Sono consapevole che se bacio un ragazzo in strada mi fanno delle foto… ma se non ci sono le foto e prendono uno e lo sbattono con me su un giornale quello non lo accetto per me e per lui”. Un accanimento che non vorrebbe adesso che è single, magari domani accadrà davvero di innamorasi e lo spera ma non ora che non ha nessuno dopo una famiglia meravigliosa che porterà per sempre nel suo cuore.