Melissa Satta, la festa di compleanno a casa e lei è bellissima (Foto)

Primo compleanno da single per Melissa Satta, o meglio il primo in cui l’addio a Kevin Prince Boateng è confermato. Le foto del compleanno di Melissa Satta mostrano l’ex velina di Striscia la notizia più bella che mai, serena, felice con il suo principe, il piccolo Maddox, che in realtà cresce a vista d’occhio. 35 anni per la Satta che ha posato con le amiche del cuore, con le persone più care, soprattutto con il figlio a cui dedica le parole più belle: “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella”. Di certo un anno difficile per lei e per il calciatore ma la tristezza fa parte del passato non ha niente da rimproverarsi, ci ha provato in tutti i modi a tenere unita la famiglia. Ieri Melissa ha festeggiato ovviamente in casa, con poche persone e delle torte semplici e deliziose.

QUANTE CANDELINE SULLA TORTA DI COMPLEANNO DI MELISSA SATTA

Niente numero 35 né un numero di candeline precise, semplicemente le ha disposte sulle carie torte, sui dolci preparati per lei. Ha soffiato stringendo tra le braccia il suo bellissimo Maddox. In gran forma, bellissima Melissa Satta non dimostra la sua età e i follower glielo ripetono in ogni scatto. Tanti gli shooting per lei che ha un corpo davvero da invidia.

E’ sempre stata bellissima ma con un po’ di fatica in più è riuscita ad ottenere il risultato che voleva. La dieta giusta, il giusto allenamento e adesso inizia la parte più bella per la Satta.