E’ crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman, per colpa di chi? (Foto)

Sarebbe vera e profonda la crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman e se i follower sui social erano divisi tra chi credeva nella loro storia d’amore e chi ha sempre pensato che fosse una finzione adesso arriva altro. Dalle foto insieme dolci e romantiche all’addio dai social di Can Yaman, cosa è successo tra l’attore turco e la giornalista sportiva? Il pettegolezzo arriva dopo la notizia delle possibili nozze tra Diletta e Can ma anche dopo la presunta incertezza della conduttrice. E’ ancora una volta Sandro Pirrotta nello studio di Ogni Mattina a rivelare che forse questo matrimonio non ci sarà e che c’è una rottura o forse solo una crisi profonda. Ma a questo punto a tutti interessa scoprire qual è la ragione di questa crisi e l’esperto di gossip sembra sapere anche questo.

CAN YAMAN E DILETTA LEOTTA SI SONO LASCIATI?

Diletta avrebbe anche tolto l’anello di fidanzamento, quindi non un semplice litigio ma ben altro, una cosa che avrebbe fatto infuriare Can. Lui le avrebbe chiesto di seguirlo in Turchia ma lei si è rifiutata di partire. L’attore turco è tornato a casa sua, Diletta Leotta è rimasta in Italia.

In pratica il litigio sarebbe avvenuto per mancate presentazioni con la famiglia. Can però l’abbiamo visto in più foto in compagnia della suocera, sia per un acquisto in gioielleria, sia per trovare la casa perfetta per la coppia nella Capitale.

Inoltre, l’attore sarebbe andato con la fidanzata in Sicilia per incontrare tutta la famiglia ed è in quel momento che è arrivata l’ira di Yaman, non pensava che lei non volesse seguirlo in Turchia. Come finirà tra i due? Al momento c’è crisi ma c’è anche chi dice che si sono lasciati. A questo punto intervengono anche i fan che non hanno mai creduto al loro amore.