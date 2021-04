La Pasqua di Diletta Leotta e Can Yaman è con tanto amore e cioccolato (Foto)

Diletta Leotta e Can Yaman insieme anche per festeggiare la Pasqua e a questo punto anche chi non credeva nel loro amore dovrà cambiare idea (foto). Niente baci di coppia sui social ma la Leotta con il suo bigliettino dei baci Perugina è stata chiara: “L’amore vince su tutto”. E’ la frase che ha trovato rompendo l’uovo, uno dei tanti ricevuti. Un’altra passione in comune per Diletta e Can, il cioccolato, ed è sempre lei a scriverlo mostrando la foto scattata a Pasqua. Questa volta è la conduttrice a puntare sulla semplicità, a pubblicare lo scatto in casa, ma chissà quale casa. Abbigliamento comodo, loro due sempre bellissimi, divisi da un gigante uovo di Pasqua, sorrisi e relax e nessun abbraccio, nessun bacio. Più romantico lui con uno scatto diverso, che mostra il cielo mentre abbraccia la su fidanzata.

IL LIKE DI DANIELE SCARDINA ALLA COPPIA DILETTA LEOTTA E CAN YAMAN

Sull’uovo di cioccolato si legge “Buona Pasqua Diletta e Can”, lo hanno aperto insieme ma prima hanno voluto immortalare il momento, è stato il loro augurio a tutti. E tra tutti è arrivato anche il like di Daniele Scardina, l’ex fidanzato della giornalista sportiva. E’ un po’ una benedizione per loro, un bel gesto da parte del pugile che in passato dopo la fine della loro storia d’amore ha tentato più volte e con più dichiarazioni d’amore di tornare con lei.