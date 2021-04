Giorgia Palmas passeggia con le figlie e la mamma, poi spunta anche Magnini (Foto)

Il cielo è sempre più blu e gli alberi sono sempre più verdi, non è una poesia da scuola materna ma è Giorgia Palmas che tra le sue storie di Instagram mostra a tutti la sua felicità. Giorgia Palmas è con le figlie e con loro c’è la sua mamma, una passeggiata sotto in cielo bellissimo tra il verde e i monumenti. Sono 3 o forse 4 generazioni nella stessa foto, la showgirl non sa se le sue figlie sono da considerare entrambe piccole o meno. La sua bellissima Sofia è ormai una ragazzina e Mia è nel suo passeggino. “Che fantastica storia è la vita” scrive evidentemente canticchiando la famosa canzone di Antonello Venditti. A scattare la foto delle donne di casa Palmas – Magnini non poteva che essere lui, Filippo Magnini che compare in un altro scatto, felice almeno quanto Giorgia Palmas.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS LA FAMIGLIA AL COMPLETO

Qualche settimana fa il dispiacere dell’ex velina di Striscia la notizia che non poteva abbracciare la sua mamma nel giorno del suo compleanno: “Tanti auguri Mamma. La foto non è purtroppo di oggi perché vorrebbe dire che saremmo qui a festeggiare insieme il tuo compleanno, ma il tuo sorriso quello sì che è sempre attuale, è quello con cui sono cresciuta e lo stesso che hai tutte le volte che sei con Sofia e Mia. Super auguri alla mia super Mamma”.

Adesso invece il sole splende e possono condividere lo scatto più bello, tutti insieme. Ospiti nello studio di Verissimo entrambi hanno parlato della loro famiglia e di quanto siano felici. Manca solo il matrimonio, il sì che entrambi desiderano tantissimo e ormai da più di un anno. Avevano già preparato tutto, anche gli abiti e gli inviti, hanno dovuto rimandare già due volte ma la prossima sarà la data giusta.