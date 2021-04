La sorella di Stefano De Martino fidanzata con un attore di Un posto al sole

Dopo il gossip del presunto flirt di Stefano De Martino con la ballerina di Amici 20 Martina Miliddi, c’è una nuova indiscrezione che sembra essere una vera certezza. Il protagonista di questo nuovo gossip però non è il danzatore bensì sua sorella. Si chiama Adelaide e non è mai stata al centro di polemiche mediatiche o cronaca rosa, almeno fino ad ora. Da qualche ora sono spuntate delle foto sui social network che non lasciano dubbi e che confermano la relazione della De Martino con un attore abbastanza famoso soprattutto per gli appassionati di fiction e serie tv. Scopriamone subito di più.

Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, è impegnata con Emanuele Vicorito, attore di Un posto al sole

Chi è il fidanzato famoso della sorella di Stefano De Martino? Emanuele Vicorito. Attore trentunenne napoletano, quindi conterraneo di Adelaide. Tra i lavori di Vicorito Un posto al sole, Gomorra e film come In viaggio con Adele e Il nostro limite. Non un fidanzato comune dunque per la De Martino e quindi è piuttosto normale che se ne parli. Anzi è stata la stessa Adelaide a rendere tutto pubblico attraverso i social network pubblicando una foto proprio insieme ad Emanuele. La ragazza ha scelto di postare un vero e proprio collage di foto insieme a Vicorito. Abbracci ma nessun bacio. Nonostante questo è intuibile che tra i due c’è sicuramente qualcosa di più. Adelaide ed Emanuele non hanno confermato ma nemmeno smentito nulla. Lei ha solo scritto, nella descrizione del post Instagram: “Lunedì uggioso ma almeno hanno riaperto i negozi. E voi come iniziate questa settimana?”.

Nuovi gossip nella famiglia De Martino ma questa volta Stefano è escluso: Adelaide farà parlare insieme ad Emanuele Vicorito

Insomma, almeno per una volta non è Stefano De Martino il protagonista della notizia di cronaca rosa. Indubbiamente si parlerà ancora a lungo di questo particolare avvicinamento tra Adelaide ed Emanuele Vicorito. A maggior ragione se i due decideranno di confermare la storia, magari con altre foto social. Senz’altro i paparazzi non si faranno sfuggire il gossip e quindi non ci resta che attendere per saperne di più su questo nuovo rapporto.