Il ritorno alla danza di Stefano De Martino: gira e rigira si torna sempre a casa

Il ballo di addio di Stefano De Martino ad Amici, le immagini che manda in onda Verissimo e che commuovono ancora il conduttore. Era l’ultimo ballo di Stefano De Martino, con lui in un passo a due Elena D’Amario mentre Garrison era in lacrime. Era il momento in cui decideva di chiudere con la danza e diventare un conduttore, lanciarsi nel mondo della tv, quello che gli era stato proposto e sentiva più vicino, così tanto da lasciare tutti gli anni di studio. Non ha più ballato Stefano ma a Verissimo apre di nuovo quella porta con la sua prima passione.



STEFANO DE MARTINO A VERISSIMO

Stefano non balla da un bel po’ di tempo: “Con tutto il tempo che dedico ai programmi non ho neanche un pretesto per ballare ma è una cosa che tengo sempre lì e non escludo un domani di unire un po’ i puntini e di rifare una piccola cosa, vediamo”. Alla fine gira e rigira si torna sempre a casa ed è Silvia Toffanin che commenta la risposta del suo ospite.

Con lui in studio a Verissimo ci sono anche Stash ed Emanuele Filiberto, incantati nel vederlo ballare, anche per la sua bellezza. “Stefano è un fratello per me ed è spettacolare in ogni cosa che fa, anche nel ruolo di conduttore. Io sono veramente un suo fan oltre che un suo amico per cui sono abbastanza condizionato dal rapporto che abbiamo, però oggettivamente è bravissimo a ballare”.

De Martino ha un consiglio per i ballerini di Amici che sono al serale: “Di crearsi una propria identità, di essere fedeli a se stessi, di non impigliarsi nella emulazione, di rispettare se stessi perché poi quando si lavora in maniera onesta verso la propria personalità il lavoro ripaga sempre”.