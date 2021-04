Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash: a Verissimo ci sono i tre giudici amici

Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash li ritroveremo stasera giudici di Amici ma per Verissimo sono tutti e tre insieme anche per una simpatica intervista. Sembrano andare molto d’accordo, sono tutti e tre molto legati a Maria De Filippi, al programma in cui si trovano a giudicare ballerini e cantanti, responsabili del futuro degli alunni in gara al serale. Stefano De Martino sempre più al centro del mondo della tv e della conduzione, ha lasciato la danza: “Bisogna scegliere il tempo giusto anche per uscire di scena e credo di averlo azzeccato”. Su questa frase il riferimento ad Alessandra Celentano è ovvio: “Si è anche addolcita la Celentano, prima era molto più agguerrita, invece quando la vedo adesso e ci confrontiamo la vedo che si è addolcita”.

EMANUELE FILIBERTO, STASH E STEFANO DE MARTINO AD AMICI LA LORO AMICIZIA

“Abbiamo il futuro di questi ragazzi che si danno tanto da fare e settimana dopo settimana cerchiamo di far passare quelli che troviamo più pronti ad affrontare tutto al di fuori dalle mura di Amici” commenta Emanuele Filiberto. Il principe è stato un po’ attaccato all’inizio di questa esperienza da giudice di Amici ma ha poi fatto in modo di fare ricredere il pubblico. Lui lo sa bene e trova sia anche normale, a causa del cognome scomodo o solo perché non lo conoscono davvero.

E’ ad Amici che lo scorso anno ha annunciato che stava per diventare padre. “Maria lo sapeva già da prima perché abbiamo un rapporto davvero vicino…” e il ricordo di Stash è dolcissimo.

Sono tutti e tre papà, Emanuele Filiberto però nota che lui tra un po’ sarà quasi nonno, sua figlia ha 18 anni. Stefano ha il piccolo Santiago che ieri ha compiuto 8 anni. Stash è papà da pochi mesi, innamoratissimo e ancora incredulo di tanta gioia.

Sono molto legati loro tre, giudici di Amici ma così affiatati che vorrebbero le telecamere anche dietro le quinte, ne uscirebbe fuori un altro programma, molto divertente. Con loro tre l’appuntamento è stasera in prime time.