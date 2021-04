Per i 40 anni di Ilary Blasi è Francesco Totti a stupire sua moglie (Foto)

Anche Ilary Blasi compie gli anni e i 40 che festeggia oggi sono il traguardo da festeggiare e il primo a farlo è Francesco Totti. L’ex capitano della Roma non poteva mancare con la scelta delle foto e il suo romanticismo. Stupisce sempre tutti Totti quando si tratta della sua famiglia, sempre presente sui social se c’è da fare gli auguri ai figli e alla sua bellissima Ilary Blasi. Si conoscono da giovanissimi, stanno insieme da sempre, hanno superato la crisi più dura quando erano con un piede già sull’altare ma ci hanno creduto fino in fondo nel loro amore. E oggi Francesco Totti è ancora una volta pronto a ricordarlo a tutti ma soprattutto a lei.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI FRANCESCO TOTTI PER I 40 ANNI DI ILARY BLASI

E’ un compleanno speciale quello dei 40 anni, è l’anno in cui si fanno davvero i primi bilanci di vita. “La metà degli anni li abbiamo passati insieme.. ora sei arrivata a 40 … abbiamo costruito le fondamenta della nostra casa, ora dobbiamo aggiungere i mattoni. Ci aspetta ancora tanta vita….insieme!!!!auguri amore mio” è dolcissimo il messaggio dell’ex calciatore per sua moglie. Per lui 20 anni insieme sono ancora pochissimi, hanno solo iniziato a costruire, hanno ancora tanto da fare e da vivere insieme.

Ha scelto una foto bellissima con la sua Ilary, uno scatto vero. Nelle storie di Instagram ovviamente non mancano tutte le altre. Un compleanno diverso dagli altri perché l’ultimo anno è stato difficile per tutti e anche per la loro famiglia. La perdita del padre di Francesco, la paura quando anche lui si è ammalto e faceva fatica a respirare. Ilary e Francesco hanno voglia di trascorrere un giorno così importante in famiglia.

Tantissimi i like alla dichiarazione d’amore di Totti, tantissimi gli auguri alla conduttrice dell’Isola dei famosi.