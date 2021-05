Shooting col pancione per Belen che fa pause d’amore con Antonino (Foto)

Belen Rodriguez continua a lavorare anche col pancione e i suoi shooting non sono solo per le future mamme (foto). C’è il suo nuovo marchio da promuovere, è il nuovo brand che la conferma imprenditrice con i suoi fratelli; questa volta c’è anche Jeremias nel progetto della sua linea di abbigliamento sportivo. Anche Antonino Spinalbese è sempre presente, lui è in tutti i progetti di Belen, è sempre accanto alla showgirl argentina, sempre attento e premuroso con lei. Belen posa con i top che le scoprono il pancione, le dolci forme da mamma, ma solo di profilo si nota la dolce attesa. E’ in gran forma la showgirl argentina e ogni scatto è studiato per mostrare i suoi outfit e non le forme da mamma in dolce attesa.

BELEN VOGLIE E COCCOLE CON ANTONINO SPINALBESE

Tra uno scatto e l’altro spunta il suo fidanzato, si avvicina, la bacia e lei poi commenta: “Ti amo follemente angelo mio”. Arriva la fame, arrivano le voglie e lei sembra però bravissima a tenere tutto a bada. Hinnominate è il marchio che ha lanciato, il progetto che non ha fermato nemmeno con il pancione, non c’è motivo di farlo.

Tornati a casa è Antonino Spinalbese il più stanco, si addormenta e Belen lo guarda estasiata, poi pubblica la foto del compagno nel giorno del suo battesimo, era piccolissimo, bellissimo; la confronta con Antonino oggi e di certo pensa che la loro bambina somiglia già tanto al papà.

In estate nascerà Luna Marì e sarà un sogno che si realizza. La Rodriguez non è mai stata così felice, oggi ancora più bella con il pancione. Strana la coincidenza della cava come location per lo shooting fotografico del suo nuovo brand; è la stessa location scelta di recente da Giulia De Lellis.