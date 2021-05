Cristina Chiabotto è mamma, festeggia dando l’annuncio della nascita della figlia (Foto)

Cristina Chiabotto è diventata mamma di Luce due giorni fa. La figlia dell’ex Miss Italia è nata il 7 maggio ma la Chiabotto ha atteso oggi per dare l’annuncio. Ha atteso la festa della mamma per dare il benvenuto sui social a sua figlia. Frasi semplici e dolcissime come quelle scelte dal marito di Cristina Chiabotto. “Benevenuta amore, sei la nostra Luce!” ha scritto sul suo profilo Instagram mostrando la manina della sua piccolina vestita in bianco e grigio perla. Forse madre e figlia sono già a casa e l’ex reginetta di bellezza continua: “Io e papà ti amiamo già tantissimo”. La coppia ha vissuto la gravidanza al massimo della felicità, nove mesi che non hanno dato alcun problema a Cristina.

CRISTINA CHIABOTTO: E’ NATA LA SUA PRIMA FIGLIA

“Sei il regalo più’ bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma” infatti la piccolina si è fatta attendere qualche giorno, il parto era previsto il 4 maggio e Cristina Chiabotto allo scadere del termine ha anche iniziato a ballare dolcemente. Alla fine Luce si è decisa, come se avesse programmato tutto da sola, parto e poi la festa della mamma, la prima.

Anche papà Marco Roscio ha scritto il suo primo post per la figlia pubblicando la data di nascita e poi la dedica d’amore per Cristina: “Giusto in tempo per festeggiare una super mamma e una super donna!”.

Elena Barolo è stata tra le prima a fare gli auguri alla coppia ma anche Giorgia Palmas, Cristina Marino, Paola Turani, Costanza Caracciolo, Alessia Ventura, Melissa Satta, Alena Seredova, Eleonora Pedron, Francesca Barra e tante altre.