Un nuovo amore per Guenda Goria: è Mirko il suo fidanzato

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 la bella figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha vissuto qualche tormento d’amore a causa della sua relazione con Telemaco. Ma a quanto pare adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Per Guenda Goria infatti, come racconta la rivista Chi, la primavera ha portato un nuovo amore. La musicista è tornata in Egitto per lavoro e lì pare abbia incontrato il ragazzo che le ha rubato il cuore. Sarebbe quindi archiviata in modo definitivo la storia con Telemaco che dopo la fine del reality di Canale 5 era ripresa tra alti e bassi e forse qualche apparizione di troppo in tv.

La primavera fa rifiorire gli alberi in fiore e a quanto pare ha portato anche una ventata di freschezza per Guenda che ha messo fine a una storia forse troppo complicata per concedersi una ritrovata spensieratezza al fianco di un coetaneo. Ne sarà di certo felice anche Maria Teresa Ruta che non era mai sembrata troppo entusiasta delle relazione di sua figlia con l’imprenditore; sperava che Guenda si godesse la leggerezza dei suoi anni con un ragazzo più giovane e forse questa volta sua figlia ha trovato la persona giusta.

Un nuvoo amore per Guenda Goria: le foto su Chi

L’intero servizio che mostra Guenda e il suo nuovo fidanzato insieme, è stato pubblicato questa settimana sulla rivista Chi che racconta anche altri dettagli della relazione iniziata da poco.

Guenda Goria è felice accanto al suo nuovo fidanzato, il producer e attore Mirko Gancitano. Guenda ha conosciuto Mirko un mese fa a Sharm El-Sheikh dove lei ha una casa al Domina Coral Bay. Lui alloggiava nello stesso resort per lavoro. La passione è iniziata sui lidi egiziani e ora, rientrati a Milano, i due continuano la love story tra baci e coccole.

E proprio poche ore fa lo stesso Mirko via social ha confermato questa relazione postando una simpaticissima foto insieme a Guenda con una dedica molto dolce:

Un mese fa ti scrissi così @guendagoria : Quando e se sarà il momento metterò questa come nostra prima foto. Sporchi , zingarati, semplici proprio come ci siamo conosciuti, con semplicità e dolcezza. Non ci siamo cercati o forse è la luna che ci ha fatto incontrare. #serendipity

( foto gallery via instagram- immagine di copertina social rivista Chi)