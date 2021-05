Filippo Magnini mostra la dolce sorpresa nella giacca da sposo (Foto)

La giacca da sposo di Filippo Magnini nascondeva una dolce sorpresa per Giorgia Palmas, anche se sembra che le sorprese per il loro matrimonio siano state varie (foto). Il 12 maggio Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati, una data scritta ovunque ma svelata solo adesso, anche se alla coppia non piace si dica che sia stato un matrimonio segreto, perché non è vero. “Ci siamo sposati e basta non è vero che ci siamo sposati in segreto, cioè non abbiamo fatto gli annunci ma ci siamo sposati” commenta la bellissima ex velina di Striscia la notizia sul suo profilo Instagram, tra le stories dopo il Sì. In realtà nessuno si aspettava il loro sì prima dell’estate ma era solo un’idea di tutti, sbagliata. Il matrimonio era già stato organizzato lo scorso anno, in primavera, rimandato due volte, alla fine non hanno voluto più attendere e adesso la Palmas e Magnini sono marito e moglie.

FILIPPO MAGNINI E GIORGIO PALMAS EMOZIONATI DOPO LE NOZZE

Mostrano le fedi, Giorgia mostra i dettagli, dai capelli al bouquet da polso, ma ci sarà ancora tanto da mostrare. Filippo Magnini ha un dettaglio speciale da mostrare, era nascosto nella giacca firmata da Alessandro Martorona. Non solo la fodera è simpaticissima ma c’è quel quadrato di stoffa con su scritto: “Ce l’abbiamo fatta ci sposiamo!”. Ti amo 12 maggio 2021 Fili & Gio”. Niente da aggiungere, il loro amore è speciale, loro due sono una coppia speciale.

Gli scatti del giorno del matrimonio di Palmas e Magnini raccontano tutta la dolcezza di un amore diventato importante in poco tempo. Questo è solo il matrimonio civile, ci sarà poi il matrimonio in chiesa, ci sarà il ricevimento che tanto desiderano, ci saranno tutti a festeggiare il loro amore.

“Ancora frastornato da mille emozioni, fermiamoci adesso” il commento del campione di nuoto che continua a chiedere a Giorgia se ha firmato nel posto giusto. Non gli sembra vero che il suo sogno si è realizzato, che in così poco tempo ha costruito la famiglia che ha sempre desiderato.

Facciamo ancora una volta i nostri migliori auguri alla coppia!