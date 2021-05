Deddy e Rosa si sono lasciati? L’intervista a Verissimo lascia il dubbio

Da quando Amici 20 ha chiuso i battenti tutti i fan delle coppie nate nel programma si sono chiesti come stessero procedendo le cose. E in particolare ci sono state molte domande alle quali i fan di Deddy e Rosa non hanno avuto risposte. Ancora oggi tutti si chiedono: ma Deddy e Rosa stanno ancora insieme o si sono lasciati? Rosa non può usare molto i social, avendo il profilo instagram bloccato. Ma avrebbe potuto, qualora ne avesse avuto voglia, fare anche una diretta insieme a Deddy magari, usando un altro profilo, o semplicemente farsi taggare in una storia del cantante o in un suo video. Proprio per questo motivo la sensazione che tutti i fan della coppia hanno e che purtroppo i due si siano lasciati. Oggi ci si aspettava anche un commento da parte di Deddy, che ospite della puntata di Verissimo ha rivisto anche i momenti più belli in casetta con Rosa e non solo. Un percorso che li ha uniti moltissimo ma oggi Deddy, parla solo di questo aspetto e non dice nulla del presente e del futuro. Tutti hanno notato infatti come di Rosa, Deddy abbia parlato al passato.

La curiosità adesso è grande, come succede a tutte le coppie che nascono sotto i riflettori…Decideranno di dire qualcosa oppure no?

Deddy a Verissimo: ecco cosa ha detto di Rosa

Le parole di Deddy a Verissimo hanno lasciato molti dubbi:

Sicuramente sono stati momenti bellissimi quelli che ho condiviso con lei. Ha reso il mio percorso decisamente più leggero, lei. Nella casetta c’è stato un periodo in cui non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo. Quindi il mio tutto, il mio appoggio all’interno della casetta andava tutto su di lei. Finchè ero in saletta a studiare era tutto ok ma poi in casetta ci dovevo tornare e tutto l’appoggio lo lasci su una persona. Quindi mi ha reso il percorso molto più bello e leggero, mi ha aiutato tantissime volte come io l’ho aiutata tante volte. E’ stato proprio bello

Deddy non ha aggiunto altro e secondo molti fan della coppia che hanno seguito Verissimo, il cantante sembrava anche amareggiato nel rivedere quelle immagini, o forse deluso. Ora tutti vogliono sapere se è finita, perchè è finita e come mai nessuno dei due voglia commentare la cosa. Deddy e Rosa metteranno fine a questo chiacchiericcio spiegando come stanno davvero le cose?