Asia Argento legata a Fabrizio Corona: “La madre ci chiede cosa ci sia fra noi”

Tra le pagine della rivista Chi Asia Argento parla del legame che ha con Fabrizio Corona, confida che anche la madre di Corona a volte desidera saperlo. La signora Gabriella chiede ad entrambi cosa c’è tra loro e magari con questa intervista Asia Argento riuscirà a fare un po’ di chiarezza. Lui è una delle persone più importanti della sua vita, confessa che è legatissima a Fabrizio Corona e racconta che quando ha saputo dell’arresto era sul set, l’hanno avvisata i suoi figli. Ogni giorno gli mandava un telegramma in carcere ed è ovviamente felice che sia libero perché sa che sarebbe stata una ingiustizia terribile. Asia Argento vede Corona cambiare, secondo lei sta facendo un ottimo percorso di crescita, il carcere avrebbe fatto il contrario.

ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA STANNO INSIEME?

Non se lo chiede solo la mamma di Corona ma in tanti. “Non ho mai avuto un rapporto del genere, siamo anime affini che si sono rialzate più volte, non abbiamo bisogno di dirci quanto ci vogliamo bene. È stato con me nei momenti più duri, quando ho perso mia madre mi ha esortato a reagire. Gli sono grata, averlo conosciuto è stato un bene e per lui io ci sarò per tutta la vita” è la risposta dell’attrice e regista.

Asia prosegue su Chi: “C’è un bene vero, sono felice che esista. Fabrizio ha paura a mostrarsi per quello che è: con me, però, lo fa. Non sono una che giudica e non porto rancore per cose che fanno parte dell’umano, sono capace di sorvolare perché ho i raggi X, riesco a vedere l’anima delle persone anche attraversando le stronzate che fanno”. Quindi che rapporto c’è tra i due? Forse la mamma di Corona continuerà a chiederlo a entrambi.

Un’intervista importante per la Argento che per la prima volta posa con i figli Anna Lou, nata dalla storia d’amore con Morgan, e Nicola che è nato dal legame con Michele Civetta.