Nicola Carraro confida perché litiga con Mara Venier

E’ a Novella 2000 che Nicola Carraro racconta del suo amore per Mara Venier, delle loro litigate, solo due in tutta la loro storia. Il marito della Venier è felice della sua vita, a 79 anni fa un bilancio del tutto positivo perché ha vissuto e poi ha incontrato il vero grande amore, la sua Mara. Loro due così diversi, Nicola Carraro che è nato con la camicia, la conduttrice che a 17 anni era già mamma e si è fatta da sola, ma in realtà sono più simili di quanto si possa immaginare. Nicola ha più volte detto che incontrarla è stata una fortuna, lo ripete anche al settimanale di gossip ribadendo che si sono trovati quando non era più ragazzini, 20 anni fa: “Lei aveva avuto una vita, io la mia”.

NICOLA CARRARO SU NOVELLA 2000 RACCONTA DELL’AMORE PER MARA VENIER

“Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli e io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molte felicità. Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

Così diversi e così simili ed è sempre Nicola a raccontare cosa li lega: “Abbiamo gli stessi interessi, le stesse passioni, gli stessi piaceri, gli amici, le compagnie, le mangiate, le risate”.

Non hanno mai litigato per cose serie, pochi litigi, Carraro ne ricorda solo due e non di più: “Se abbiamo litigato lo abbiamo fatto per le vacanze perché io amo il mare, i Caraibi, lei le città. Io andrei a Santo Domingo, lei a New York. Su quello si discute”. Mara Venier prepara la cena per la figlia, dalla peperonata alle pizzelle napoletane

Inoltre, confida che la Venier è fumantina: “Molto fumantina, prende fuoco ma si spegne in un attimo, quando inizia io rido e lei si smonta”.

Questa estate andranno in vacanza a Forte dei Marmi, nell’albergo di un’amica, perché anche volendo Mara non può viaggiare perché ha poco tempo.