Anna Tatangelo e Livio Cori: “Innamorata è un parolone”

Al principio Anna Tatangelo aveva depistato il gossip che la voleva fidanzata con Livio Cori, la sua sembrava quasi una smentita mentre commentava che se si fosse innamorata l’avrebbe detto lei a tutti. A Belve invece ha semplicemente evitato di parlare di quella che è davvero la storia d’amore che la rende serena. Anna Tatangelo non si definisce innamorata, la considera un parolone evita di parlare di Livio Cori, non fa il suo nome ma sa bene che la conduttrice di Belve sta parlando di lui. C’è anche una sua bella fotografia per mostrare ai telespettatori chi è il suo nuovo compagno. “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di rispondere a questa domanda e non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma. Non smentisco non confermo” e ai suoi fan basta quel “però sto bene”.

ANNA TATANGELO E LIVIO CORI – LA RISPOSTA A BELVE

Negli anni Anna Tatangelo ha pagato a caro prezzo la storia d’amore con Anna Tatangelo, questa volta evitando sia conferme che smentite fa la scelta migliore per evitare qualunque altra domanda.

“Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla” e questa è invece la risposta sulla sua storia con Gigi D’Alessio. Non c’è da aggiungere altro.

Racconta invece di un colpo basso ricevuto nella vita, una cosa che l’ha fatta soffrire molto. Ascoltò la telefonata di un direttore di radio che diceva che aveva una voce bellissima, che era per lui una grande artista ma siccome era legata a Gigi D’Alessio non avrebbe passato le sue canzoni.

Alla domanda sul cosa non vorrebbe per suo figlio è precisa la sua risposta: “Mi dispiacerebbe se subisse una mancanza di rispetto e non potesse parlare, non potesse rispondere, perché so che cosa vuol dire”. Lei l’ha fatto per rispetto a Gigi e alla sua famiglia.