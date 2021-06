La verità di Anna Tatangelo, le lacrime di suo figlio che non accettava la separazione

Anna Tatangelo ospite a Belve ha confidato quale è stato il momento più doloroso per lei. Nessun dubbio, le lacrime di suo figlio Andrea che non accettava la separazione. E’ la verità di Anna Tatangelo, sono i momenti più bui che confida racconta solo qualcosa dell’addio a Gigi D’Alessio. Francesca Fagnani va dritta al punto, le sue domande non fanno giri di parole e chiede alla cantante chi tra i due ce l’ha messa di più per tenere in piedi la famiglia, la loro storia d’amore. Nessun tentennamento, è stata lei che ci ha creduto di più, che nonostante la sua giovane età ha sempre lottato per il loro amore. Sorride e aggiunge che Gigi lo sa, non è una novità. Dopo anni di silenzi Anna Tantagelo adesso ne parla e si scopre una verità capovolta rispetto a quella che il gossip voleva raccontare.

LE LACRIME DEL FIGLIO DI ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono separati due volte, quest’ultima è per sempre ed è stata questa la volta che il piccolo Andrea ha sofferto davvero tanto. Si commuove mentre racconta di suo figlio, delle sue lacrime perché non voleva che la mamma e il papà si lasciassero. Era però necessario, ha dovuto accettare anche lui questa cosa.

Una storia finita per sempre, le resta l’amore vissuto ma soprattutto il dono più grande, suo figlio. Per questo ringrazia ogni volta il cantante napoletano ma gli ultimi due anni della sua vita per il resto non sono stati semplici tra trasloco e separazione e il suo bambino. Tutto però l’ha fatta crescere ma è la musica che l’ha salvato.

Andrea ha 11 anni e non è stato semplice vederlo piangere: “Leggere il dolore nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”.