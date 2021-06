Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano? Lui risponde con una dichiarazione d’amore

Avevamo lasciato Al Bano e Loredana Lecciso più innamorati che mai, poi all’improvviso oggi il pettegolezzo sul loro presunto addio. Tutto sembra sia partito da Dagospia e in un attimo il gossip parlava della Lecciso che aveva lasciato il cantante perché stanca dei continui tira e molla, perché ormai esausta dalla ingombrante presenza a Cellino San Marco di Romina Power, la meravigliosa ex moglie. Ma davvero Romina è in Puglia? L’estate non è ancora arrivata ma torna la cronaca rosa di sempre, l’eterno triangolo tra Romina Power, Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Invece dopo i primi silenzi è arrivata la voce del cantante pugliese. Infastidito Carrisi ha chiesto di smentire ma non è tutto, ha anche aggiunto una dichiarazione d’amore per la sua compagna, per Loredana.

AMORE A GONFIE VELE TRA LOREDANA LECCISO E AL BANO CARRISI

Quando nessuno ci credeva più Al Bano e Loredana si sono di nuovo innamorati, si sono dati una seconda possibilità, sono tornati insieme e sempre sotto lo stesso tetto. E’ per questo che lui ha voluto smentire e l’ha fatto confidando il suo amore a Il Tempo.

“Smentite. Smentite. Vorrei vivere con Loredana altri 50 anni di amore come quello che stiamo vivendo…” ha poi aggiunto che con lei sta benissimo. Se pensiamo a un po’ di tempo fa, a quando erano davvero crisi e lei era andata via, a quando i fan volevano di nuovo insieme l’ex coppia d’oro. Adesso è di nuovo amore tra la Lecciso e Carrisi, almeno così sembra.

Loredana continua a pubblicare foto dei suoi figli, del suo compagno, della tenuta Carrisi a Cellino San Marco. Non la vedremo più nei salotti televisivi per parlare senza far comprendere molto della sua vita privata? Intanto, sarà di certo felice della dichiarazione d’amore del padre dei suoi figli più piccoli.