Nek, gli auguri alla moglie sono la dichiarazione d’amore più bella

Gli auguri di buon compleanno di Nek a sua moglie Patrizia, gli auguri alla donna della sua vita, alla colonna portante della loro famiglia. Ancora una volta Filippo Neviani, in arte Nek, scrive una dichiarazione d’amore alla sua compagna. Questa volta ha scelto alcune fotografie in cui vede non solo la sua presenza fisica ma anche quella interiore. Patrizia c’è sempre stata, sono più o meno 25 anni che stanno insieme e lei forte come sempre ha sostenuto il cantante e le loro figlie in ogni momento. Ha gioito per loro quando c’era da festeggiare e non ha ceduto un attimo quando tutti hanno avuto bisogno della sua forza, del suo sostegno. Una lettera bellissima che Nek ha pubblicato sui social, questa volta la fa leggere a tutti e non è una canzone, è la dichiarazione d’amore a sua moglie.

IL COMPLEANNO DELLA MOGLIE DI NEK, GLI AUGURI PIU’ DOLCI PER PATRIZIA VACONDIO

Si sono sposati nel 2006 ma stavano già insieme da dieci anni; una storia d’amore lunga e bellissima, sempre piena d’amore anche con l’arrivo di Beatrice che ha 11 anni e ovviamente della prima figlia di Patrizia.

“Caro amore mio intanto buon compleanno!! Ho scelto alcune foto nelle quali traspare proprio la tua presenza anche interiore non solo fisica. Ci sei per tutti noi sempre – inizia così il post di Nek di questa mattina – Mai un momento di cedimento mai un momento di tristezza sempre forte in prima linea a combattere per noi contro le incertezze i dolori le frustrazioni con la potenza di una leonessa. Con noi esulti ti commuovi per i bei risultati e li vivi con gioia piena che contagi volentieri – e prosegue – Patrizia sei la colonna portante, la pietra d’angolo sulla quale si erge la nostra famiglia che tanto amiamo e per la quale andiamo tanto orgogliosi. Chiedo qui davanti a tutti e soprattutto a Dio di preservarti in ogni tuo attimo perché la tua esistenza per noi è linfa vitale. Ti amo. Ti amiamo con tutto il cuore. Auguriiiii”.

Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Nek dopo l’incidente alla mano, ma il cantante ha ricominciato anche a suonare, è ancora presto per la chitarra ma arriverà anche quello.