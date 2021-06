Il regalo del marito di Mara Venier per l’anniversario è sempre lo stesso ogni anno (Video)

Cosa ha regalato Nicola Carraro a Mara Venier per il loro anniversario di matrimonio? Come ogni anno il marito di Mara Venier pensa allo stesso regalo, lo stesso numero di rose rosse che fa consegnare a sua moglie. Non poteva mancare il video dell’arrivo del fioraio a casa della conduttrice. Pronto Nicola, che ha sempre il cellulare tra la meni, ha ripreso tutto. Da sempre la Venier ogni anno il 28 giugno riceve un fascio enorme di rose rosse, sono meravigliose, sono 101, come commenta Carraro ricordando che ogni anno la storia si ripete. Qual è la motivazione di questo numero, di questo dono così romantico che si rinnova ogni anno come fosse il primo? Bussano alla porta della loro bellissima casa romana e Mara Venier scalza va ad aprire, come sempre sembra sorpresa del regalo, felice di tenere tra le braccia quell’enorme mazzo di fiori.

UN ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO IMPORTANTE PER MARA VENIER

Mara fa gli auguri a suo marito, continua a chiamarlo “amore mio”, sa che può sempre contare su di lui. E’ il caso però di trovare un vaso enorme per contenere tutte quelle meravigliose rose. “Rose rosse per te, buon anniversario amore mio. Come tutti gli anni 101 rose rosse” ed è Nicola a commentare nel video con la sua solita che porta il buon umore.

Si nota come sempre la semplicità della conduttrice che non solo è scalza e senza un filo di trucco in casa ma anche con un abitino estivo comodissimo. E’ un periodo molto particolare per la Venier che deve ancora attendere un po’ di tempo per scoprire se i danni causati dal dentista sono reversibili. Ha portato a termine con la sua consueta forza le ultime puntate di Domenica In, decisa a non mollare il suo posto nemmeno nella prossima edizione e l’amore di Nicola non può che aiutarla.