Nozze d’argento per Sinisa Mihajlovich e Arianna Rapaccioni: si sono risposati a Porto Cervo

Da sempre innamoratissimi Sinisa Mihajlovich e Arianna Rapaccioni non hanno perso l’occasione di festeggiare le nozze d’argento. 25 anni di matrimonio per l’ex calciatore e l’ex showgirl che hanno scelto di sposarsi di nuovo ma questa volta a Porto Cervo. Tutto così romantico ma niente di eccessivo per Sinisa e Arianna. Ovviamente hanno voluto accanto per l’occasione tutta la famiglia e le persone più care. Si sono sposati nel 1996 e per le nozze d’argento hanno rinnovato i voti, le promesse, lo scambio delle fedi, per poi festeggiare tutti insieme. “Le gioie di oggi i ricordi di ieri e le speranze di domani” ha scritto la moglie di Sinisa Mihajlovich sul suo profilo Instagram felice di coronare questo sogno.

SECONDO MATRIMONIO PER SINISA MIHAJLOVICH E ARIANNA RAPACCIONI

L’allenatore del Bologna ha sposato ancora una volta sua moglie e questa volta i testimoni sono stati i figli. A portare le fedi a mamma e papà è stata Viktorija, la primogenita della coppia. Romantica e felice la sposa ha pubblicato lo scatto di 25 anni, il giorno del loro matrimonio, scrivendo: “Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…”.

La loro famiglia è molto unita, il loro amore è evidente e nella chiesa Stella Maris a Porto Cervo si sono risposati, hanno promesso per la seconda volta, emozionati forse anche più della prima volta. Subito dopo una festa che hanno mostrato tra una storia e l’altra di Instagram. Momenti meravigliosi per la coppia che è nata negli anni ’90 quando lei era soubrette in tv. Arianna ha poi preferito dedicarsi alla famiglia e lasciare la carriera nel mondo dello spettacolo. Era il 1995 e l’anno dopo erano già marito e moglie, non si sono più staccati.

Particolare l’abito scelto dalla Rapaccioni per le nozze d’argento, una sposa diversa dalle solite, niente bianco, niente colori chiari, la semplicità di un abito estivo.