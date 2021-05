Sinisa Mihajlovic presto nonno: le lacrime del mister dopo la notizia

Una dolcissima notizia per Sinisa Mihajlovic. Gli ultimi anni non sono stati di certo semplici per la sua famiglia. E anche nei mesi passati a causa del covid 19, i problemi non sono mancati. Ma l’allenatore del Bologna ha sempre trovato il modo di rialzarsi e questo nuovo anno gli porta una bellissima sorpresa! Sua figlia Virginia infatti è incinta e ha deciso di annunciarlo con un regalo speciale, postando poi il video sui social. Le figlie di Sinisa si sono fatte conoscere dal grande pubblico grazie alla loro partecipazione all’Isola dei famosi.

Oggi dai social, vediamo anche le lacrime di nonno Mihajlovic che in un primo momento non credeva al regalo fatto da sua figlia, che gli ha recapitato un body da neonato con scritto che sta per diventare nonno. Pensava fosse uno scherzo ma poi, quando ha capito che Virginia e il suo compagno Alessandro Vogliacco stanno per diventare genitori, ha iniziato a piangere!

Virginia Mihajlovic incinta: la reazione di nonno Sinisa

Le parole di Virginia sui social:

Mentre scrivo queste parole, e riguardo questo video per l’ennesima volta, sono ricoperta da brividi, i brividi più magici mai provati sulla mia pelle.

Perché ancora fatico a crederci.

Perché ancora non ho ben realizzato che il sogno più grande che avevamo, dal primo giorno insieme, adesso è realtà. Ma infondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini.

Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà.

Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così.

Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita.

Il video dai social per commuoversi insieme a questa dolce famiglia