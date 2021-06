Andrea Di Carlo ci riprova con Arisa e le dedica la canzone giusta

Andrea Di Carlo torna all’attacco con Arisa, il manager ci riprova, corteggia ancora una volta in pubblico la cantante, sui social. Lei sembra non rispondere o almeno non lo fa in pubblico. C’è una nuova foto sul profilo social di Andrea Di Carlo, è lo scatto che mostra il bacio tra i due ma chissà se è recente o no. “Ho una proposta sexy da farti…” inizia così il fidanzato o l’ex fidanzato di Arisa che prosegue: “Cresciamo insieme? Dammi il tuo cuore, sei la mia lady” e qui riconosciamo la canzone di Sangiovanni. Il cantante di Amici l’ha dedicata alla sua dolce Giulia, Andrea la ruba per Arisa ma è un amore diverso. Arisa e Andrea non vanno così d’accordo, il loro rapporto è sempre in crisi.

ARISA E ANDREA DI CARLO UN AMORE CHE SEMBRA NON FINIRE MAI

Forse è già finito o continuerà per sempre, intanto lui ci riprova ancora una volta, dopo che ancora una volta entrambi hanno cancellato le foto del loro amore sui rispettivi profili social. Spesso hanno reso tutto pubblico, le delusioni, i malumori, le foto che non andavano pubblicate, poi di nuovo dichiarazioni d’amore e tormenti.

In genere è Di Carlo a scrivere l’amore che prova per lei e poi a cancellare tutto con altre frasi. Di recente anche Arisa ha scritto un post dedicato a lui ma tutto sembrava tranne che la continuazione di una storia d’amore. Cosa dirà adesso Rosalba dopo l’ennesima dedica, l’ennesimo brano d’amore scelto per lei. Si sono lasciati a marzo dopo avere pensato alle nozze. Un matrimonio previsto a settembre, le presentazioni in famiglia dopo il festival di Sanremo e poi di nuovo addii e silenzi. Un tira e molla continuo che chissà dove li porterà. Arisa ha voglia di crescere con Andrea? Lui non si arrende.