Giorgia Palmas al sole, Filippo Magnini fa il bagno con la piccola Mia

E’ una luna di miele eterna per Giorgia Palmas e Filippo Magnini che in vacanza non vanno di certo da soli, con loro ci sono la piccola Mia e la bellissima Sofia. E’ tutto perfetto per la coppia che per la prima volta vive l’estate più bella, in quattro. L’anno scorso la nascita di Mia, il matrimonio rimandato ma poi celebrato a maggio, in attesa della vera festa con tutta la famiglia e gli amici al completo. Intanto, Filippo Magnini e Giorgia Palmas si godono questa estate, la loro prima vacanza in quattro in Sardegna. Giorgia ne approfitta per fare il pieno di sole ma anche per qualche shooting fotografico. E’ Filippo che scatta per lei ed è sempre il marito che si occupa della piccola Mia mentre la Palmas si abbronza. Sa che presto sarà un vero carboncino e il nuotatore le fa notare che è già a buon punto.

L’ESTATE PERFETTA DI FILIPPO MAGNINI E GIORGIA PALMAS

La loro storia d’amore sembra davvero un film, quando entrambi pensavano che non avrebbero più incontrato un amore così è arrivato. Si sono innamorati e non si sono più lasciati. Avevano deciso di sposarsi poi sono arrivati il pancione e la pandemia, hanno rimandato le nozze ed è stato il momento perfetto per amarsi ancora di più.

La Sardegna è l’isola di Giorgia Palmas, c’è tutta la sua famiglia, c’è tutto ciò che adora e l’estate per lei non può che essere bellissima. Il mare cristallino, le figlie che la rendono così felice, Filippo Magnini che è il suo principe azzurro, la Palmas non può desiderare altro mentre continua a lavorare tra una foto e l’altra pensando al prossimo scatto da postare. In bikini è un vero spettacolo, con o senza trucco, è lei la più bella dell’estate 2021, perché felice.