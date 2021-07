Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione svelano il nome scelto per il secondo bebè (FOTO)

E’ tempo di festeggiare in casa Perrotta-Tartaglione. L’ex tronista di Uomini e Donne qualche settimana fa ha annunciato di essere incinta, in attesa del secondo figlio. E ieri lei e Pietro, insieme al piccolo Dodò, hanno deciso di rivelare pubblicamente, con una dolce festa, il sesso del bebè che sta per arrivare. Palloncini bianchi e dorati, e poi una bellissima torta con la crema del colore che ha rivelato il sesso! Sarà un maschietto il secondo figlio di Rosa e Pietro, un altro principino per mamma e papà. E per non farsi mancare nulla, la coppia ha deciso di rivelare anche il nome scelto, con una carinissima magliettina indossata dal piccolo Dodò. “Diventerò il fratello maggiore di Mario Achille” c’era scritto sul body indossato dal bambino. Anche per il secondo genito quindi due nomi, come è successo per Domenico che si chiama Ethan, il nome che Rosa usa per chiamare il piccolo. Primo nome, anche in questo caso, in onore del nonno. Se infatti Dodò si chiama così per il papà di Pietro, Mario è la scelta che celebra il bellissimo legame che c’è tra Rosa e suo padre.

Le parole di Rosa Perrotta sui social per annunciare il sesso del bebè

It’s another boy!Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan.E noi siamo super felici ,Ti aspettiamo Mario Achille

Gli scatti più belli della festa di Pietro, Rosa, Dodò e Mario nel pancione di mamma

Tanti palloncini con il punto interrogativo e poi la torta con tanti strati di crema azzurra perchè il piccolo sarà un maschietto. Generalmente i genitori lo scoprono insieme a chi sta partecipando alla festa ma in questo caso, visto che il piccolo Ethan indossava anche una magliettina già preparata, immaginiamo che Rosa e Pietro lo sapessero prima! Non ci resta che fare tantissimi auguri alla coppia e aspettare insieme a loro l’arrivo del piccolo Mario Achille!