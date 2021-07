Paola Di Benedetto e la rottura con Federico Rossi: “Non è come sembra”

Era già da qualche mese che non andava tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi, non hanno deciso dall’oggi al domani di lasciarsi. Paola ha dovuto rispondere a vari attacchi ma la verità la conoscono solo loro due. L’ex Madre Natura ha risposto a Santo Pirrotta per Whoopsee spiegando che non è come sembra sui social, che quando si è felici si postano le foto e le dichiarazioni d’amore ma quando si sta male non si dice niente, non c’è niente da pubblicare. La storia d’amore tra Federico Rossi e Paola di Benedetto è finita già da un po’, a giugno hanno ufficializzato l’addio e non è stato semplice per entrambi. In passato si erano già lasciati e Paola aveva voluto riprovarci, si è poi parlato di presunti tradimenti ma niente è mai stato confermato.

PAOLA DI BENEDETTO PRONTA PER L’ESTATE A IBIZA

E’ serena adesso, è stato doloroso dire addio alla persona che ha amato più di tutti; con Federico aveva dei progetti, convivevano. “Sui social uno fa vedere quello che vuole, poi le persone non sanno tutti i retroscena. Non è che se uno litiga, sta male o va via di casa lo condivide. Ci sono tante cose che le persone non potranno mai sapere. Detto questo era da qualche mese che le cose non andavano” non aggiunge altro, non l’ha mai fatto. E’ stato il cantante a Verissimo a raccontare qualcosa in più rivelando quanto sia bella Paola non solo esteriormente.

Oggi sono buoni amici ed è una cosa che l’ex gieffina non avrebbe mai immaginato, invece sono riusciti ad essere davvero due cari amici. Si sentono, lui le racconta della sua musica, dei progetti: “Non avrei mai pensato di restare in buoni rapporti con un mio ex, ci sentiamo, lui mi racconta della sua musica. Oggi è un rapporto di amicizia, non più di amore”. Ha precisato che non c’è stata nessuna mancanza di rispetto tra loro: “In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli”. Adesso è pronta per una vacanza con le amiche a Ibiza, è felice.