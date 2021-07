Diletta Leotta calma Can Yaman ma cosa è successo in Turchia?

La notizia che Can Yaman sia in un attimo diventato furioso mentre era a cena con Diletta Leotta e con i suoi genitori è arrivata anche in Italia, ma cosa è accaduto quella sera? La coppia era in Turchia e c’è un video in cui dicono che Cana Yaman abbia strattonato Diletta, in realtà non è così, lui non ha fatto niente del genere e la scena è ben diversa. Can e Diletta fanno parlare ancora una volta o forse il gossip che fa di tutto per parlarne. Abbiamo già visto numeroso foto del viaggio di coppia in Turchia, la presentazione della bella giornalista alla famiglia di Can, genitori, nonna, parenti, amici, tante belle giornate e poi è arrivata la serata di cui si parla e che ha fatto discutere molto. Yaman all’uscita del locale dove ha cenato con i genitori è stato assalito da un gruppo di giornalisti. Tante domande, troppo rumore e Can che si infastidisce.

DILETTA LEOTTA CHIEDE A CAN YAMAN DI RISPONDERE AI GIORNALISTI

Nessun gesto violento, ma Diletta dice a Can di non tirarla, di stare tranquillo e aggiunge: “Rispondi amore”. In realtà la conduttrice appare divertita da quella situazione pur non comprendendo nessuna domanda dei giornalisti. In più c’è anche il papà di Can che inciampa e cade, insomma niente di così drammatico se non un po’ di fastidio e imbarazzo dell’attore turco perché impreparato a quella situazione. Alla fine la Leotta scoppia a ridere, guarda la faccia del giornalista che continua a insistere e gli dice “Bravo” perché capisce le uniche parole in inglese che ha detto.

A questo punto non c’è più alcun dubbio, la coppia è vera fino in fondo e Yaman vorrebbe tanto evitare di finire così spesso al centro del gossip ma semplicemente sposare la donna di cui è così innamorato.