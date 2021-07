Antonino e Belen presentano Luna Marì: “Siamo di una felicità indescrivibile” (Foto)

Luna Marì, la figlia di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez, non ha nemmeno un giorno di vita e mamma e papà la presentano al mondo. Arrivano sui social le prime foto e il primo video con la piccolina. La piccola è nata con parto naturale e Belen sul suo profilo social aggiunge le informazioni che tanto piacciono ai curiosi, l’orario preciso della nascita, il peso. Belen Rodriguez era in sala parto mentre l’Italia giocava la finale degli Euro 2020: “Luna marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri!”, La Rodriguez ha poi aggiunto: “Siamo di una Felicita indescrivibile” e quella felicità si vede tutta nello sguardo di Belen che innamorata di sua figlia non pensa che si sta mostrando a tutti con una cuffietta in testa. In passato forse non l’avrebbe mai fatto, sempre troppo attenta alla perfezione ma questa volta non c’è niente di più perfetto.

BELEN E LUNA MARI’ BELLISSIME DOPO IL PARTO

Un breve video in cui Belen tiene tra le braccia sua figlia, pazza d’amore, e Antonino Spinalbese riprende quei momenti meravigliosi. C’è anche la foto di Luna Marì subito dopo la nascita e il primo bagnetto, poi lo scatto nel suo primo lettino mentre le fanno i primi controlli.

Sono immagini che Antonino ha condiviso tra le sue storie di Instagram mentre la nonna, Veronica Cozzani ha pubblicato la foto di sua figlia e sua nipote commentando il miracolo della vita. Emozioni fortissime per la famiglia Rodriguez e adesso tutti attendono il seguito, il ritorno di Belen alla villa dove l’aspetta il suo principe, Santiago; anche lui non vede l’ora di conoscere la sorellina.

Una pioggia di auguri per la coppia che forse tra un po’ penserà anche alle nozze, il tempo per Belen di tornare in forma perfetta e poi ci sarà modo di festeggiare ancora.