Oggi il matrimonio di Marco Verratti con Jessica Aidi sotto il cielo di Parigi

Dopo Federico Bernardeschi un altro azzurro si sposa in questo pazzo mese di luglio! Neppure il tempo di metabolizzare la grande felicità per la vittoria dell’ Italia a Euro 2020 che per molti calciatori è già tempo di voltare pagina. Si parla d’amore e oggi la lingua è il francese per le nozze di Verratti e della sua bella fidanzata. Si sposano oggi a Parigi infatti, Marco Verratti e Jessica Aidi. E’ iniziato il conto alla rovescia anche sui social, da parte di tutti gli invitati che parteciperanno all’evento e ci si prepara a vedere le bellissime foto di questa cerimonia!

Già ieri, come si è visto anche sui social di Marco Verratti, la coppia ha festeggiato con parenti e amici. Un trionfo di fiori rossi, blu e bianchi per la festa, anche perchè in Francia il 14 luglio non è un giorno come gli altri. Oggi il si, con una cerimonia che dovrebbe svolgersi tra qualche ora.

Oggi il matrimonio di Jessica Aidi e Marco Verratti a Parigi

I due stanno insieme da circa tre anni, pare che tra loro sia stato un vero e proprio colpo di fulmine anche se le voci su questa storia sono diverse perchè il calciatore, all’epoca era ancora sposato. Il calciatore del PSJ infatti, è entrato in un locale e ha visto quella che è stata la donna che lo ha colpito profondamente. Jessica all’epoca, non faceva solo la modella ma per arrotondare, lavorava come cameriera in questo locale molto esclusivo francese. Il calciatore si è reso conto che probabilmente nutriva un interesse per un’altra donna e che forse il suo matrimonio era finito. Pochi mesi dopo le voci e il gossip su questa storia, Marco si separò da sua moglie.

A gennaio c’era stata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco, con tanto di annuncio sui social. Alle nozze saranno presenti i figli di Verratti, Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio con Laura Zazzara.