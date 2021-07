Il matrimonio di Verratti: al party da sogno cambio d’abito per Jessica Aidi

Jessica Aidi, la moglie di Marco Verratti, non poteva lasciarci con un solo abito da sposa. Il matrimonio del calciatore della Nazione e della bellissima modella ieri ha incantato molti e fatto spettegolare altri. Verratti non aveva occhi che per la sua Jessica e lei si è fatta ammirare in tutto il suo splendore e l’originalità del primo abito da sposa, ovvero il tailleur di pizzo indossato per il sì. Il rito civile ha concesso alla sposa ben più trasparenze e sensualità, poi di sera per il party la splendida Jessica Aidi ha indossato un altro abito bianco, perfetto sul suo corpo. La coppia ha organizzato un ricevimento meraviglioso con invitati molto selezionati. Tra gli amici più cari anche Carla Bruni, che ha cantato per gli sposi, Lavezzi e Zlatan Ibrahimovic.

GLI ABITI DA SPOSA DI JESSIA AIDI HANNO INCANTATO VERRATTI

Abbiamo già visto il primo abito da sposa, il tailluer di pizzo, ma quello indossato per il party lascia senza fiato. Ampie scollature su tutti i lati, in particolare sulla schiena, strascico lunghissimo e un modello sirena che le stava benissimo.

Bellissima anche l’atmosfera per il party dove tutto era al suo posto nell’esclusivo hotel di Parigi. Candele, fiori, violini e le tavola apparecchiata con calici di cristallo smerigliato, candelabri d’argento, un lusso accompagnato da luci soffuse. Un party diverso dai soliti, niente balli sfrenati, né canzoni cantate fino all’alba da tutti. Un’atmosfera definita magica e lussuosa ma chissà se gli invitati e gli sposi si saranno divertiti davvero.

E’ soprattutto la splendida Jessica ad avere pubblicato tra le storie Instagram le immagini del matrimonio, i momenti più romantici ed emozionanti per lei e Marco. Come sempre non mancano le critiche di chi è sicuro che se Marco Verratti non fosse stato un calciatore famoso lei non l’avrebbe nemmeno guardato: che invidiosi!