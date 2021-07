Enrico Brignano, le parole per suo figlio che è identico a lui

Enrico Brignano e Flora Canto sono diventati genitori del secondo figlio e dopo l’annuncio della nascita è arrivata anche la dedica dell’attore al piccolo. Flora Canto non vedeva l’ora che il piccolo Niccolò venisse al mondo, preoccupata un po’ per la primogenita, aveva il dubbio se farle conoscere il fratellino in ospedale o a casa. Dolcissime le parole di Enrico Brignano per suo figlio e per la sua compagna. Lui che fino a poco tempo fa non immaginava nemmeno di potere avere una famiglia così bella adesso sta vivendo emozioni fortissime, uniche. La mano di suo figlio che stringe il suo dito e in quello scatto c’è tutta la protezione, c’è tutto l’amore. Niccolò è il piccolo angelo arrivato come un vero dono ed Enrico Brignano lo scrive in un post che emoziona tutti.

ENRICO BRIGNANO – SUO FIGLIO NICCOLO’ E’ IDENTICO A LUI

“E finalmente sei arrivato piccolo angelo, ti aspettavamo da sempre! Grazie amore mio per avere dato alla luce il nostro bambino”. Parole dedicata al figlio e a Flora che ha risposto con un dolce “Ti amo”. Arriva poi il commento di Tosca D’Aquino che è una delle amiche a cui la Canto è più legata: “Ti ha tagliato la testa! E’ identico!”. Si scopre così che il piccolo Niccolò è identico al suo papà.

Una pioggia di auguri per la coppia, da vip e follower che da sempre seguono Enrico e Flora su Instagram. Dopo l’annuncio della seconda gravidanza, fatto nel giorno del compleanno della figlia Martina, oggi è il giorno più bello per la famiglia di Flora Canto ed Enrico Brignano. Lui l’ha conquistata con la dolcezza e con il suo fare che di certo di altri tempi. Lei non ha avuto bisogno di fare nulla, così bella, così sorridente sempre, capace di fare ridere tutti e anche lui.