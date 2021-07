Primo Reggiani diventa papà, Federica è già al settimo mese di gravidanza

Tra un paio di mesi Primo Reggiani sarà papà per la prima volta, la sua bellissima Federica è già al settimo mese di gravidanza. E’ lei a pubblicare lo scatto col pancione, è Federica Pacchiarotti che scrive quanto è felice, quanto sono felici insieme in queste vacanze estive così speciali. In vacanza con la coppia c’è anche il loro bellissimo cane e Federica prende un po’ in giro il suo compagno mentre parla con il cucciolo rimproverandolo perché deve comportarsi bene. Lei è splendida e Primo Reggiani è al settimo cielo. Il piccolo nascerà a settembre ma la coppia non ha svelato il nome scelto ma nemmeno il sesso del bebé. Sarà maschio o femmina? C’è da attendere l’annuncio.

PRIMO REGGIANI E FEDERICA PACCHIAROTTI PRESTO SARANNO GENITORI

In realtà questo è l’annuncio ufficiale della coppia ma che Federica fosse in dolce attesa era evidente, le sue forme arrotondate erano già apparse tra le pagine del settimanale Nuovo e anche sul suo profilo social lei aveva lasciato si vedesse il pancione in qualche scatto. In particolare la foto di qualche settimana fa in cui lei è seduta e accarezza il suo ventre. Era al sesto mese e accanto a un sorriso aveva aggiunto un cuore azzurro. Sarà quindi un maschietto?

Presto saranno in quattro, nella loro vita c’è Mia, il cane che con loro due accoglierà il loro bebè. Papà a 37 anni, per molti un’età perfetta per avere figli ed è il primo per l’attore che è sempre discreto, cerca di proteggere la sua privacy e lo farà di certo ancora di più con la nascita del figlio.

Tantissimi gli auguri per la coppia in dolce attesa, tantissimi i complimenti per la dolce mammina in bikini. Federica fa l’estetista, un lavoro ben lontano da quello di Primo e anche dalla sue famose ex fidanzate: Martina Stella e Costanza Caracciolo.