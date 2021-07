Da Amici al matrimonio: Bryan Ramirez e Paola De Filippis si sposano

Bryan Ramirez e Paola De Filippis sono pronti per il matrimonio, i due ex allievi di Amici hanno annunciato le nozze con un romantico post su Instagram. E’ l video in cui il ballerino chiede alla sua fidanzata di sposarlo e lei emozionata risponde di sì per poi fare esplodere anche la gioia che ha condiviso sul suo profilo social. Per la coppia fu galeotta l’edizione di Amici del 2017/2018, era la 17esima e Brian e Paola si separarono prima dell’inizio del serale. Brian Ramirez arrivò alla fase in prime time ma senza conquistare il podio, Paola invece venne eliminata prima dell’inizio delle puntate del serale. Ogni stagione nella scuola di Amici di Maria De Filippi sboccia l’amore ma il più delle volte sono storie che finiscono presto, per Paola e Bryan non è stato così e se non hanno vinto la finale di Amici hanno vinto un amore per sempre.

LE LACRIME DI PAOLA DE FILIPPIS PER LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI BRYAN RAMIREZ

E’ lui ad annunciare il matrimonio e lo fa con una dichiarazione d’amore: “Ha detto sì. Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino – Bryan scrive – Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita. Sono certo che siano pochi gli amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo. Ti amo con il cuore e non solo”.

Paola mostra il suo anello e commenta: “Mi trema ancora il cuore. Mi hai reso la donna più felice di questo mondo…Non ho tante parole. Sembra un sogno, ma è la realtà. Ti dico di sì, oggi e sempre. Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo da ‘per sempre’. Ti amo”.