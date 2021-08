Antonella Clerici e Vittorio Garrone senza filtri in vacanza: “Amiamo la Normandia”

Un’altra dichiarazione d’amore di Antonella Clerici a Vittorio Garrone. La coppia è in vacanza in Normandia, che sembra ormai la loro seconda casa. E’ un luogo che adorano e chi conosce quei luoghi tra verde e mare sa benissimo di cosa parla la Clerici. La conduttrice mostra le foto senza filtri e anche senza trucco perché è così che vive la sua vacanza in Normandia ed è anche per questo che ama tornarci spesso. “Noi, senza filtri con l’amore di sempre… tra cielo e mare” un cuore rosso e non c’è altro da aggiungere se non ammirare il sorriso e la semplicità di Antonella Clerici e Vittorio Garrone nell’ultimo scatto dalla Francia.

ANTONELLA CLERICI E VITTORIO GARRONE FELICI IN NORMANDIA

Ieri erano a Utah Beach ma ogni singolo paesino e località della Normandia sono da visitare, sono tutti da conquistare con gli occhi. La storia, la natura e un mondo così diverso dal nostro. L’amore per i cavalli li accomuna, soprattutto i cavalli sono la passione di Garrone e della piccola Maelle.

“I colori e il cielo del mare del nord… i dipinti di Monet… il vento forte, le increspature dell’acqua… e un grande senso di liberta’… per questo amo la Normandia” e la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno mostra un altro scatto, sempre senza filtri. E’ la sua dichiarazione d’amore alla Normandia. Tutto per ricaricarsi in vista della seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno. Dopo il gran successo della prima stagione tutti si aspettano almeno la stessa allegria, lo stesso gusto nello scegliere le ricette perfette.

C’è anche The Voice Senior da preparare, altro grande successo per Antonella che due anni fa pensava non ci fosse più posto per lei in Rai ma non ha ami rimpianto le scelte fatte, tutte fatte per amore. Dando un’occhiata al profilo Instagram del compagno l’ultimo post è una dichiarazione d’amore a lei, alla sua bellezza.