Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme a Capri: nuovo riavvicinamento?

C’è un nuovo riavvicinamento importante tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? Questa è la domanda che in tanti si stanno facendo in queste ultime ore. I due sono stati insieme a Capri per partecipare all’evento di LuisaViaRoma ed Unicef. La conduttrice tv e il noto imprenditore sono stati sempre mano nella mano. Questo gesto ha così aumentato i dubbi e la curiosità dei fan e dei tanti appassionati di cronaca rosa. Ovviamente sono rimasti sempre in buoni rapporti pure dopo la separazione visto che hanno un figlio insieme, Nathan Falco. Questa vicinanza a Capri però sembra andare oltre il bene per il bambino.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore mano nella mano a Capri: i fan sognano il ritorno di fiamma

Dopo essere arrivati mano nella mano all’evento a cui hanno preso parte, Elisabetta e Flavio Briatore hanno anche posato di fronte alle macchine fotografiche. Inutile dire che questi scatti stanno facendo il giro del web. E a proposito di foto, la Gregoraci si è presentata in tutto il suo splendore con un abito meraviglioso di tulle con lo strascico. Il brand scelto dalla ex concorrente del Grande Fratello Vip è firmato da Pleasedontbuy signed by Twinset. Immancabili pure i tacchi vertiginosi. Elegante e modaiolo pure Briatore. I due hanno quindi trascorso molte ore insieme, sicuramente non solo alla festa organizzata da Unicef. Sarà pure per questo motivo che i fan continuano a sperare in questo possibile ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, vicinanza per il figlio o qualcosa in più?

Cosa c’è da aspettarsi? Senz’altro Eligreg e Briatore continueranno a stare vicini e a supportarsi per il bene di Nathan Falco, come è giusto che sia. Per scoprire se c’è qualcosa in più, invece, in questa nuova vicinanza dovremmo attendere nuovi indizi o magari delle dichiarazioni direttamente dai due interessati. Voi continuato a seguirci per saperne di più.