Il fidanzato di Federica Panicucci è brutto, la conduttrice risponde sui social

Tra i tantissimi complimenti per Federica Panicucci e il suo fidanzato sui social spuntano anche le critiche, i commenti di cattivo gusto. Marco Bacini ha cambiato la vita della conduttrice di Mattino 5, dopo la separazione da Fargetta è sbocciato l’amore con il manager che da cinque anni è con lei. Federica Panicucci è bellissima, sempre perfetta, fa di tutto per mostrare quanto è in forma, adora come tutte le donne i complimenti, gli applausi, ma guai a dirle che il suo fidanzato è brutto. E’ davvero un commento di cattivo gusto e non è la prima volta che Bacini viene paragonato alla bellezza della sua compagna. Questa volta però qualcuno ha oltrepassato il limite e come sempre la Panicucci è pronta a replicare.

LA RISPOSTA DI FEDERICA PANICUCCI PER DIFENDERE IL SUO FIDANZATO

53 anni e un corpo da invidia, Federica Panicucci è in vacanza in Sicilia, a Sciacca, con il suo fidanzato. Una coppia innamoratissima, che affascina, ma non tutti. Arriva il commento di Anna: “Lui è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello”. Una cattiveria che si legge spesso ma la conduttrice Mediaset non ha perso tempo, lei legge tutti i complimenti e quando arriva il cattivello di turno tira fuori gli artigli, sempre con eleganza.

“Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate” un modo carino per mandarla da un’altra parte. In tanti hanno approvato la risposta di Federica e poco dopo è stato Marco Bacini a rispondere ad un’altra follower poco gentile.

Il follower ha previsto che la coppia si lascerà a febbraio nel 2022, un commento che potrebbe far sorridere ma Bacini è pronto a difendere sempre il suo amore: “Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022…”. Questa volta anche lui è stato ironico.