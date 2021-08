E’ crisi tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni? Il commento della ragazza

I più attenti avevano notato che negli ultimi giorni le cose tra Natascia Zagato e Alessio Tanoni non sembrano andare a gonfie vele. Lo si era già capito dai video che arrivavano dal matrimonio di Ste e Claudia, il 7 agosto. I fan di Temptation Island 2021 si erano resi conto che tra Natascia e Alessio non sembrava che ci fosse il sereno. E così poche ore fa l’ex protagonista del programma di Canale 5 ha deciso di fare un po’ di chiarezza, spiegando che cosa sta succedendo tra lei e Alessio. La coppia, che è stata una delle meno “televisive”, nel corso del programma, ha mostrato ben poco. Il tanto che bastava comunque, per far capire che il rapporto che stavano vivendo era molto complicato. Alla fine però Alessio e Natascia avevano deciso di tornare insieme e riprovarci. A un mese e mezzo di distanza però, sembra proprio che non ci siano ancora le basi per una relazione più che solida. E’ stata Natascia a raccontare qualcosa a chi la segue su instagram, mentre Alessio per il momento non ha ancora commentato.

I due lasciando il programma avevano promesso che si sarebbero parlati di più, non potendo fare a meno di notare che la comunicazione non era mai stata il loro forte. Sarà ancora questo il problema?

Momento difficile per Alessio e Natascia: lo supereranno?

“Io e Alessio stiamo vivendo un momento difficile. Facciamo fatica a comprenderci, ma quando c’è amore e c’è rispetto penso che tutto si possa superare. Ed io amo Alessio. Ho paura di terminare questa vita col rimpianto di non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare“ ha detto la ragazza sui social. Parole che non sono state commentate, almeno per ora da Alessio. Deciderà di dire pubblicamente qualcosa oppure no?