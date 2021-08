Per il matrimonio di Ste e Claudia reunion degli ex di Temptation Island 2021

E alla fine Ste e Claudia si sono sposati. Come era stato annunciato sin dall’inizio di Temptation Island 2021, alla fine il matrimonio il 7 agosto 2021 è stato celebrato. E ovviamente non potevano mancare tutti gli ex protagonisti del programma di Canale 5. Ci sono coppie che stanno serenamente insieme, come ad esempio Floriana e Federico ma ci sono anche ex che sono ai ferri corti, come ad esempio Manuela e Stefano che ci sono sembrati, almeno a giudicare da video e foto postati sui social, molto distanti. Oggi alle nozze c’erano davvero tutti ma non sono stati invitati, probabilmente anche per rispetto, i nuovi “fidanzati” e le nuove “fidanzate”. Manuela ad esempio non era in compagnia di Luciano. Ora non sappiamo se siano stati invitati e abbiano deciso che era meglio non essere presenti. Neppure Alessandro era in compagnia di Carlotta, ad esempio, nonostante tra di loro le cose stiano andando ancora molto bene. E c’era anche curiosità nel vedere appunto, quali fossero i rapporti anche tra gli ex. Stefano e Manuela hanno passato gli ultimi giorni a lanciarsi delle frecciatine, quindi è abbastanza chiaro che tra di loro non corra buon sangue. Potrebbero magari approfittare di questa situazione per fare quanto meno pace, chi lo sa!

La reunion per il matrimonio di Ste e Claudia: tutti gli ex di Temptation Island

Chi invece ha voltato pagina, ritrovando a quanto pare un buon rapporto, sono Jessica e Alessandro. I due hanno scherzato insieme anche in una diretta social di Alessandro. Tra l’altro l’ex di Jessica ha mandato un messaggio a Davide Basolo ( ma pare che la sua ex si stia frequentando con un altro ragazzo).

Presenti alle nozze anche Tommaso e Valentina ma, almeno a giudicare dai video mostrati, non ci sembra che i due al momento siano tornati insieme. La giornata di festa però è lunga e potrebbe succedere di tutto. Vi terremo aggiornati!