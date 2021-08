Claudia e Ste di Temptation Island 2021 si sono sposati (VIDEO)

E alla fine quel matrimonio di cui tanto si è parlato in tv c’è stato. Claudia e Ste si sono presentati a Temptation Island 2021 dicendo che avrebbero capito, grazie al programma di Canale 5, se sarebbe stato il caso o meno di convolare a nozze. Immaginiamo che gli invitati abbiano tremato ma alla fine questo matrimonio c’è stato. Stefano Socionovo e Claudia Venturini alla fine sono diventati marito e moglie, nella data prevista ancora prima di partecipare a Temptation Island. Oggi 7 agosto, il si, sotto il sole cocente e sotto lo sguardo attento di quasi tutti gli ex protagonisti del programma di Canale 5 che non potevano mancare a questo appuntamento. La cerimonia civile ha visto Ste e Claudia emozionarsi, davanti ai loro tanti invitati. Una cerimonia all’aperto e tante emozioni condivise sui social da tutti gli invitati che hanno documentato quello che è successo stamattina!

Tra l’altro, come hanno raccontato gli ex di Temptation Island invitati al matrimonio, anche ieri sera Ste ha voluto stupire la sua Claudia. Non con la classica sorpresa o la classica serenata ma con una richiesta speciale: “Mi vuoi sposare”. Lo ha chiesto con dei palloncini colorati sotto gli occhi di tutte le persone che hanno fatto il tifo per questa coppia.

Il matrimonio di Claudia e Ste di Tempation Island 2021

Tra i video possiamo mostrarvi quello postato sui social da Federico Rasa, il fidanzato di Floriana. I due dopo il programma sono di nuovo felici insieme e oggi hanno partecipato a questo matrimonio mostrando tutte le emozioni della coppia conosciuta nel percorso televisivo.

Non ci resta che fare tanti auguri alla coppia. Forse a giugno qualcuno ha creduto che non si sarebbero sposati e forse neppure loro sapevano quello che sarebbe successo ma alla fine questo matrimonio è stato celebrato!