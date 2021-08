Melissa Satta conferma il nuovo amore con la prima foto con Mattia Rivetti

Melissa Satta e Mattia Rivetti sono una coppia, la splendida showgirl sarda che più volte si è arrabbiata con il gossip costretta a smentire falsi amori questa volta lo conferma con una foto. Ha atteso un bel po’ prima di dirlo a tutti e la foto pubblicata sui social adesso non lascia più dubbi. Per il momento è solo una foto tra le storie di Instagram ma è l’annuncio che tanti attendevano. Melissa Satta dopo la seconda separazione da Boateng ha sempre chiesto rispetto, soprattutto per il figlio Maddox, ha sempre aggiunto che sarebbe stata lei un giorno a parlare di un nuovo compagno. Un mese fa la rivista Chi ha pubblicato i primi scatti di Melissa Satta e Mattia Rivetti e per la prima volta non c’era stata nessuna replica della showgirl.

MELISSA SATTA DI NUOVO INNAMORATA DOPO BOATENG

E’ in paradiso la Satta e non lo nasconde, lascia che siano le parole di una nota a canzone a dirlo. La prima foto social scelta dalla coppia arriva da Saint Tropez; lui le cInge la vita, i sorrisi di entrambi dicono tutto. Melissa è radiosa e il suo chemisier giallo contribuisce nel raccontare quanto sia felice in questo momento.

Lunghe vacanze per la Satta e Rivetti, sono già stati insieme in Sardegna tra cene con amici e gite in barca e adesso sono in Costa Azzurra. Non c’è altro da aggiungere, la coppia più di così non poteva dire. Ben diverso l’annuncio fatto da Melissa Satta e Kevin Prince Boateng dopo il fallimento definitivo del loro matrimonio. Ci hanno provato e riprovato, hanno fatto tanto per mantenere unita la famiglia per il bene del figlio. Oggi lei torna a sorridere davvero, più bella che mai. Adesso i fan attendono il seguito mentre Melissa mostra le immagini in piscina in pieno relax.