Piccolo incidente domestico per Marco: ci pensa Benedetta Rossi a curarlo

Piccolo incidente domestico per Marco, il marito di Benedetta Rossi. Chi segue la food blogger lo conosce benissimo, anche perchè ormai Marco è sempre più presente nelle storie di Benedetta, lo abbiamo visto persino in cucina con lei in Fatto in casa per voi con tante ricette facilissime da suggerire. Purtroppo però ieri Marco ha avuto un piccolo incidente nel giardino di casa, mettendo male il piede si è fatto male alla caviglia, probabilmente per una buca scavata dall’amato cagnolone della coppia. E così ieri sera Benedetta si è dovuta prendere cura del suo Marco in attesa poi di poter andare dal dottore per fare una risonanza magnetica e capire l’entità di questo infortunio. Tra una risata e l’altra ieri Benedetta ha mostrato la cena preparata per il paziente e le coccole riservate al suo Marco.

Benedetta Rossi si prende cura di Marco dopo un piccolo incidente domestico

In attesa quindi di scoprire quale sarà l’esito della risonanza, anche se Benedetta pensa che non ci sia nulla di rotto, altrimenti il dolore sarebbe sicuramente più forte e intenso, la food blogger si è dilettata con un rimedio casalingo per provare a far sgonfiare la caviglia di Marco. E infatti come si può vedere nelle storie postate sui social, ha impacchettato per bene suo marito con dell’argilla prima, e della pellicola dopo con la speranza che anche questo piccolo rimedio home made possa essere utile. Anche perchè Marco l’ha già avvisata: qualora il problema fosse più serio, lei si dovrà prendere cura del suo amato maritino. E si sa che gli uomini fanno sempre delle tragedie anche per le piccole cose!

Facciamo un grande in bocca al lupo a Marco sperando che davvero non sia nulla di grave e che possa tornare a camminare normalmente il prima possibile!