Isolde Kostner confida che il marito stava con la sua migliore amica

Potrebbe sembrare che Isolde Kostner con la rivelazione sul marito sia diversa da come si è sempre mostrata e invece la lealtà è sempre dalla sua parte. Il marito di Isolde Kostner stava con la sua migliore amica ma la campionessa non ha fatto niente per portarglielo via, anzi anche dopo si è comportata nel modo più corretto possibile. La Kostenr ha svelato un particolare sul suo legame con Werner Peratonher che dal 2006 è suo marito ed è il padre dei suoi tre figli, David, Philip e Gabriel. La storia risale quindi a un bel po’ di tempo fa: Werner era legato alla migliore amica di Isolde ma quando tra loro è finita la campionessa lo ha fatto attendere a lungo. Un racconto curioso che però conferma il carattere della Kostner.

ISOLDE KOSTENER HA SPOSATO UNO SCIATORE MA E’ L’EX DELLA SUA MIGLIORE AMICA

Con una cerimonia celebrata a Ortisei officiata da don Herman Senoner, zio della sposa, e dal direttore di Famiglia Cristiana, finì il lungo corteggiamento. Perché il marito ha dovuto davvero sudare per farle dire di sì e il motivo era proprio l’amicizia con la sua ex. Un comportamento davvero esemplare e oggi Isolde racconta: “A me piaceva, però volevo capire se la storia con la mia amica era davvero finita, quindi gli ho detto che dovevano passare almeno tre anni per poterlo prendere in considerazione”.

Sono passati ben 21, la storia risale davvero a tanto tempo fa e oggi le due donne sono sempre in ottimi rapporti, sono sempre amiche. Isolde e Werner gestiscono un albergo insieme, con loro ci sono anche i quattro figli maschi. E’ sul settimanale Confidenze che ha raccontato un po’ della sua vita ripetendo anche il motivo per cui ha scelto di partecipare a L’Isola dei famosi. Era anche un modo per mostrare ai suoi figli che in sua assenza in albergo c’è tanto da fare.